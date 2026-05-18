Армянские власти назвали причину отсрочки строительства ЛЭП Иран-Армения

Армянские власти назвали причину отсрочки строительства ЛЭП Иран-Армения

Завершение строительства линии электропередач (ЛЭП) Иран-Армения пришлось отложить из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника управления по энергетике министерства территориального управления и инфраструктур Армении Ованес Абрамян.

Ранее сообщалось, что линию электропередачи планируется сдать в эксплуатацию весной, хотя и частично. Из двух кабелей в 400 кВт подключат один, причем на полное расстояние линии — до северной части Сюникской области (подстанция Нораван). Полный маршрут линии в дальнейшем должен доходить до подстанции Ддмашен на побережье озера Севан.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке иранские подрядчики попросили небольшую отсрочку, но строительные работы, хоть и в замедленном темпе, продолжались. Сейчас они ускорились, но сроки завершения работ назвать сложно, учитывая, что ситуация пока не совсем стабильна, отметил Абрамян.

«Если бы не события на Ближнем Востоке, можно было бы сказать, что до конца этого года работы были бы завершены, но сейчас, пока ситуация окончательно не стабилизировалась, какие-то сроки называть неверно», — заметил Абрамян.

Работу осталось завершить на нескольких участках: на каких-то нужно еще только установить опоры, на других — провести кабель. В недалеком будущем планируется достроить подстанцию Нораван в Сисианском регионе.

Один из двух трансформаторов для нее уже доставлен, а второй скоро доставят.

Между Ираном и Арменией действуют две линии электропередачи (напряжением в 110 и 220 кВ). Третья линия, в 400 кВт, позволит довести мощность перетоков электроэнергии между двумя странами с 350 до 1200 мегаватт.

Это, в свою очередь, позволит расширить схему поставок электроэнергии в обмен на газ (он поставляется из Ирана и используется для работы армянских тепловых электростанций, часть выработанного электричества поступает в Иран, часть остается в энергосистеме Армении).

Источник: Sputnik Армения

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

