Два человека погибли и еще один пропал во время землетрясения в Китае - ФОТО - ВИДЕО

По меньшей мере два человека погибли в результате землетрясения магнитудой 5.2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР.

Как передает 1news.az, об этом сообщило агентство Xinhua.

В результате сейсмической активности в районе Люнань городского округа Лючжоу обрушились по меньшей мере 13 жилых домов. Свыше 7 000 человек были эвакуированы после землетрясения. Четверых госпитализировали.

Эпицентр землетрясения находился на территории района Люнань городского округа Лючжоу. Очаг залегал на глубине 8 км.

Это землетрясение стало сильнейшим в этой области за последние пять лет. Сейсмологическое управление Китая задействовало третий из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый - наивысший.

В Лючжоу проживают более 4 млн человек.