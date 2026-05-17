Куба заявила о готовности защищаться в случае агрессии со стороны США

Министерство иностранных дел Кубы официально заявило, что республика будет защищаться, если Соединенные Штаты Америки предпримут попытку нападения на страну.

Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство сделало, комментируя слова заместителя министра иностранных дел Карлоса Фернандеса де Коссио. Чиновник утверждает, что с каждым часом в США нарастают антикубинские усилия, направленные на то, чтобы найти предлог и оправдать прямую агрессию против республики. По словам де Коссио, Вашингтон выступает в роли агрессора, в то время как Куба подвергается давлению и в своих действиях опирается исключительно на законный принцип самообороны.

Этому обострению риторики предшествовали сообщения в международных СМИ о том, что власти США рассматривают возможность привлечь к уголовной ответственности и посадить в тюрьму бывшего президента Кубы за дело об убийстве 30-летней давности.

