В США продвигают законопроект о санкциях против закупающих нефть РФ стран

Законопроект, позволяющий вводить санкции против стран, продолжающих закупать российскую нефть, продвигают в Конгрессе США.

Об этом в воскресенье сообщил сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

"Мы продвигаемся вперед с законопроектом, который позволит президенту [США Дональду] Трампу ввести санкции против стран, продолжающих поддерживать Россию за счет закупок дешевой нефти", - написал Грэм на своей странице в Х.

Сенатор также отметил, что законопроект даст лидеру США возможность для "продвижения интересов Америки".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Индии попросили администрацию США продлить действие лицензии на покупку нефти из России. Власти США в марте сняли санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до этой даты, впоследствии решение продлевалось и дополнялось. Вашингтон пошел на этот шаг на фоне скачка цен на нефть из-за последствий войны США против Ирана.

Источник: ТАСС

