Фанаты вылетевшего во вторую лигу «Нанта» напали на 73-летнего тренера команды

Заключительный поединок французской Лиги 1 между «Нантом» и «Тулузой» на стадионе «Ля Божуар» обернулся громким скандалом и массовыми беспорядками, в ходе которых физически пострадал главный тренер хозяев.

Инцидент спровоцировал досрочный вылет «Нанта» в Лигу 2. Разъяренные фанаты хозяев прорвали защитные кордоны, зажгли пиротехнику и массово выбежали на газон, направившись к игрокам и тренерскому штабу для агрессивного выяснения отношений.

73-летний главный тренер команды Вахид Халилходжич попытался лично вмешаться в ситуацию и успокоить толпу. Однако фанаты устроили потасовку, в ходе которой нанесли пожилому специалисту телесные повреждения.

Из-за нападения хулиганов и серьезных травм наставнику потребовалась срочная помощь медиков, а сам прощальный матч тренера, ранее объявившего о завершении карьеры, был окончательно сорван. Судейская бригада немедленно увела команды в подтрибунные помещения и приостановила встречу из-за прямой угрозы безопасности участников матча.