ГЭЦ объявил повторный экзамен в магистратуру 

Феликс Вишневецкий16:30 - Сегодня
Согласно правилам приёма в магистратуру высших учебных заведений, бакалаврам предоставляется право участвовать в вступительном экзамене дважды, при этом конкурс проводится на основе их наилучшего результата.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ). 

Для приёма в магистратуру на 2026/2027 учебный год были установлены следующие даты экзаменов:

- I попытка - 15.02.2026;

- II попытка - 17.05.2026.

Для участия в экзамене по I попытке зарегистрировались 22 780 бакалавров, по II попытке - 23 086.

17 мая в некоторых районах города Баку, Абшеронского района и города Сумгайыт во время проведения экзамена наблюдались неблагоприятные погодные условия. С учётом сложившейся ситуации, до направления руководящего состава в экзаменационные центры были даны следующие указания:

- допуск опоздавших участников в экзаменационные здания до 10:00 вместо установленного в инструкции времени 09:45;

- перенос времени начала экзамена с 10:00 на 10:15.

С 10:00 часов, на основании информации, поступавшей в штаб проведения экзамена, было установлено, что степень заполненности экзаменационных зданий участниками составляет 80-90%. В связи с этим было принято дополнительное решение о допуске всех опоздавших участников к экзамену и переносе времени его начала на 10:30.

В результате во всех 78 экзаменационных зданиях в городе Баку, Абшеронском районе и городе Сумгайыт экзамен прошёл в организованном порядке, а начало участия экзаменуемых было обеспечено в интервале с 10:30 до 10:45.

Отмечается, что из 19 746 зарегистрированных участников в указанных регионах, по предварительным данным, в экзамене приняли участие около 17 912 человек, что составляет 90,7% от общего запланированного числа участников.

ГЭЦ сообщает бакалаврам, что в связи с форс-мажорной ситуацией, вызванной неблагоприятными погодными условиями, в городах Баку, Абшерон и Сумгайыт 14 июня 2026 года будет проведён повторный экзамен (вторая попытка) для поступления в магистратуру.

В данном экзамене смогут принять участие бакалавры, зарегистрированные на экзамен, состоявшийся 17 мая. Указанные участники смогут пройти регистрацию на экзамен в период 21–23 мая через ссылку, размещённую на сайте ГЭЦ.

Отмечается, что для бакалавров, которые получили пропускной лист на экзамен 17 мая, но не смогли принять участие из-за опоздания, вызванного неблагоприятными погодными условиями, данный экзамен будет проводиться на безвозмездной основе. Другие бакалавры при желании смогут повторно принять участие в экзамене, осуществив соответствующую оплату в установленном порядке.

