Кобахидзе: Азербайджан на высоком уровне организовал WUF13

Азербайджан на высоком уровне организовал 13-ю сессию Всемирного форума городов (WUF13).

Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на Саммите лидеров в рамках WUF13.

"Хотел бы выразить благодарность Азербайджану за гостеприимство и отличную организацию WUF13 в Баку", - сказал премьер-министр.

По его словам, форум служит важнейшей платформой для обмена опытом и продвижения общего видения безопасных и инклюзивных сообществ.

"Сегодня города находятся в центре практически всех ключевых глобальных вызовов - от климатической устойчивости и жилищной безопасности до устойчивого развития и социальной сплоченности. То, как мы планируем, развиваем и защищаем городские пространства, в конечном итоге определит стабильность, благополучие и устойчивость наших обществ на многие поколения вперед", - отметил Кобахидзе.

