Иран передал США через пакистанского посредника новый текст из 14 пунктов

Источник, близкий к переговорной группе Ирана, сообщил о передаче через пакистанского посредника американской стороне своего нового текста предложений по урегулированию конфликта, состоящего из 14 пунктов.

Он отметил, что ранее американцы направили свой текст в ответ на предыдущий иранский документ, который также состоял из 14 пунктов.

Как сообщил источник, новый текст Ирана сосредоточен на вопросах переговоров о прекращении войны и мерах доверия, которые должна предпринять американская сторона.

Источник: Tasnim