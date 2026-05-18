Алессандро Аттолико: Масштабный форум в Баку организован на безупречном уровне

«Мероприятие организовано на высшем уровне. Это колоссальное событие, и проводить мероприятия такого масштаба крайне непросто, но на данный момент организация работает безупречно».

Об этом корреспонденту 1news.az сообщил исполнительный директор по планированию и инновациям провинции Потенца в Италии Алессандро Аттолико в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он отметил, что дискуссионные панели и сама возможность обмениваться опытом и учиться у представителей других регионов и культур - это замечательно, ведь здесь сходится весь мир.

По его словам, это одна из лучших возможностей осознать, в каком направлении двигаются остальные, какие инновации появляются в сфере городского и территориального развития, и перенять этот опыт.

Алессандро Аттолико подчеркнул, что они являются не просто исполнителями, а стратегическими планировщиками, и поэтому им необходимо опираться на международную практику, для чего данный форум служит прекрасным поводом.

«Если сравнивать с прошлым Всемирным форумом городов, я думаю, что логистика - это один из лучших аспектов, и здесь она выстроена иначе и эффективнее. При этом я признаю, что и прошлые форумы были хорошо организованы, ведь это огромное событие, и его проведение всегда требует колоссальных усилий.

Главное отличие этого форума это возможность увидеть самые разные взгляды. Я знаю, что повестка дня форума очень насыщенная и полная, здесь собран опыт со всего мира, и для нас это уникальный шанс в одном месте узнать о том, что происходит за пределами нашей страны», - заключил он.