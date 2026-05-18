Президент Кении о WUF13: это - мероприятие, ориентированное на результат

First News Media17:04 - Сегодня
Президент Кении Уильям Самои Руто поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за проведение 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) на высоком уровне.

Лидер Кении заявил об этом в ходе своего выступления на Саммите лидеров WUF13 в Баку.

По его словам, в Баку их встретили с особым гостеприимством.

"Сегодня мы находимся в Азербайджане, участвуем в важном международном мероприятии в этой великолепной стране. Это действительно мероприятие, ориентированное на результат. Потому что жилищный вопрос волнует каждую страну. Согласно статистике, в мире 3 млрд человек живут в неприемлемых жилищных условиях, а в Кении около 1 млн человек проживают в трущобах. Это не просто статистика, это человеческие судьбы", - сказал он.

Источник: Report

330

