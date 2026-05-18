 Президент Ильхам Алиев встретился с Премьер-министром Грузии - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с Премьер-министром Грузии - ФОТО

First News Media16:22 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев встретился с Премьер-министром Грузии - ФОТО

18 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства с удовлетворением вспомнил свой государственный визит в Грузию в апреле этого года, отметил его вклад в укрепление двусторонних отношений. Президент Ильхам Алиев затронул важность документов, которые будут подписаны сегодня, с точки зрения расширения сотрудничества.

Выразив признательность главе государства за прием, гость сказал, что он испытывает особое чувство удовлетворения от пребывания в Азербайджане.

Поблагодарив Президента Ильхама Алиева за его государственный визит в Грузию, Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что этот визит произвел на всех глубокое впечатление.

Гость отметил, что Азербайджан и Грузия играют важную роль для многих стран с точки зрения транспортного сообщения, и затронул значение дальнейшего углубления сотрудничества в этом направлении.

Поздравив Президента Азербайджана с проведением 13-й сессии Всемирного форума городов ООН в Баку, Ираклий Кобахидзе отметил, что это мероприятие является хорошей платформой для обсуждения мировой градостроительной повестки.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравления.

На встрече было затронуто динамичное развитие основанных на добрососедстве и дружбе отношений между нашими странами по многим направлениям, было отмечено, что двусторонняя повестка дня очень обширна. Указано на наличие большого потенциала для расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, логистической, инвестиционной и других областях. Была подчеркнута роль взаимных визитов на различных уровнях в укреплении отношений.

Затем с участием Президента Ильхама Алиева и Премьер-министра Ираклия Кобахидзе были подписаны Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии о поставках природного газа в Грузию, Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии о поставках электроэнергии в Грузию и транзите электроэнергии через территорию Грузии, Протокол 41-го заседания Координационного совета по реабилитации, реконструкции и строительстве железнодорожного участка от Марабды до границы с Турецкой Республикой (Карцахи) в рамках реализации проекта новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Поделиться:
201

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия WUF13 в Баку - ФОТО - ПРЯМАЯ ...

Xроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией с церемонии открытия WUF13 - ФОТО

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с Премьер-министром Грузии - ФОТО

Политика

Александр Вучич: С гордостью представляю Сербию на WUF13 - ФОТО

Xроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией с церемонии открытия WUF13 - ФОТО

Президент Ильхам Алиев встретился с Премьер-министром Грузии - ФОТО

Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия WUF13 в Баку - ФОТО - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ОБНОВЛЕНО

Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Болгарии - ФОТО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp - ФОТО

Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Королем Эсватини - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Аль-Манфи: Баку - пример гармоничного сочетания оригинальности и современности

Сегодня, 17:12

Вице-президент Зимбабве: WUF13 в Баку становится платформой глобального значения

Сегодня, 17:11

Король Эсватини: Мы поддерживаем реализацию новой программы по развитию городов

Сегодня, 17:07

Президент Кении о WUF13: это - мероприятие, ориентированное на результат

Сегодня, 17:04

Глэдис Джина из Кении: WUF13 в Баку превзошел все ожидания

Сегодня, 16:52

Мехрибан Алиева поделилась публикацией с церемонии открытия WUF13 - ФОТО

Сегодня, 16:47

Азербайджан и Грузия подписали ряд документов - ФОТО

Сегодня, 16:43

Министр обороны вручил медали семьям Национальных героев - ФОТО

Сегодня, 16:40

Кобахидзе: Азербайджан на высоком уровне организовал WUF13

Сегодня, 16:38

Вучич: Каждый раз, посещая Азербайджан и Баку, я вижу много перемен

Сегодня, 16:35

Алессандро Аттолико: Масштабный форум в Баку организован на безупречном уровне

Сегодня, 16:32

ГЭЦ объявил повторный экзамен в магистратуру 

Сегодня, 16:30

Иран передал США через пакистанского посредника новый текст из 14 пунктов

Сегодня, 16:28

Палестинский министр: В студенческие годы жил в Ясамале

Сегодня, 16:25

Президент Ильхам Алиев встретился с Премьер-министром Грузии - ФОТО

Сегодня, 16:22

Жапаров: Азербайджан организовал WUF13 на высшем уровне

Сегодня, 16:15

США согласились приостановить санкции против иранской нефти - СМИ

Сегодня, 15:57

8-летняя азербайджанка погибла при атаке БПЛА на Рязань - ФОТО

Сегодня, 15:50

В Иране объявили о создании органа по управлению Ормузским проливом

Сегодня, 15:35

Мирзиёев выразил благодарность Ильхаму Алиеву за безупречную организацию WUF13

Сегодня, 15:25
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25