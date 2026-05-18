Глэдис Джина из Кении: WUF13 в Баку превзошел все ожидания

Фаига Мамедова16:52 - Сегодня
«С точки зрения организации, координации и планирования WUF13 превзошел все ожидания».

Об этом корреспонденту 1news.az сообщила старший исполнительный директор по бизнес-решениям в Nation Media Group (Кения) Глэдис Джина в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Она отметила, что все увиденное ею здесь выполнено на самом высшем уровне. По ее словам, у экспонентов прекрасно спроектированные пространства, а интеграция технологий действительно впечатляет: посетители могут напрямую взаимодействовать со стендами через цифровые экраны, QR-коды и онлайн-платформы, что создает интерактивную атмосферу. 

Глэдис Джина отдельно выделила специальные условия для прессы, подчеркнув, что зачастую на мероприятиях приоритет отдается VIP-зонам, в то время как потребности журналистов упускаются из виду, но в Баку медиа-хаб организован великолепно. 

Она добавила, что в целом впечатления остались потрясающие, и она уже размышляет над идеями, которые можно было бы адаптировать и реализовать в ее стране.

«В глобальном масштабе мы достигли того этапа, когда урбанизация должна стать приоритетом — причем не только в мегаполисах, но и во всех регионах, особенно в слаборазвитых сообществах. Нам необходимо решать такие проблемы, как плохие санитарные условия, неразвитый транспорт и нехватка общественной инфраструктуры. Что меня поразило в Баку, так это видимая трансформация городской среды. Город наглядно демонстрирует, чего можно достичь с помощью грамотного планирования и модернизации. Урбанизация, если к ней подходить правильно, создает лучшие транспортные системы, развитую образовательную инфраструктуру, качественные медицинские учреждения и в целом повышает уровень жизни. Она ведет к созданию более эффективных систем, качественных государственных услуг и сильных сообществ. Я верю, что именно этот месседж форум сможет донести до всего мира», - заключила представительница Кении.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

