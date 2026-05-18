Министр обороны вручил медали семьям Национальных героев - ФОТО

First News Media16:40 - Сегодня
18 мая министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-полковник Керим Велиев, заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намик Исламзаде и другие должностные лица министерства встретились с членами семей Национальных героев – Вагифа Бахтияр оглу Гурбанова и Панджали Нурмамед оглу Теймурова.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны, на встрече, состоявшейся в Министерстве обороны, генерал-полковник З.Гасанов выразил соболезнования семьям героев, ставших шехидами в боях.

Министр обороны особо подчеркнул, что память о шехидах, отдавших жизнь за Родину, всегда высоко чтится, а проявление внимания к семьям шехидов и забота о них является приоритетом в соответствии с поручениями Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой.

Министр рассказал о славной Победе, одержанной Азербайджаном, с гордостью отметив образцы героизма, мужества и отваги, проявленные нашими шехидами на поле боя.

Было отмечено, что за особые заслуги в деле защиты независимости и территориальной целостности Азербайджанской Республики, а также за проявленное мужество при выполнении боевых задач первый военный летчик Вагиф Бахтияр оглу Гурбанов и военнослужащий Сил специального назначения Панджали Нурмамед оглу Теймуров в соответствии с распоряжениями Президента Азербайджанской Республики были посмертно удостоены звания «Национальный герой Азербайджана».

После оглашения распоряжения о награждении генерал-полковник З.Гасанов вручил членам семей героев, ставших шехидами, медаль «Гызыл Улдуз» (Золотая Звезда) и соответствующее удостоверение.

В заключение члены семей шехидов выразили признательность руководству страны и Министерству обороны за проявленные внимание, заботу и память о шехидах.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

