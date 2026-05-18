Жапаров: Азербайджан организовал WUF13 на высшем уровне

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за безупречную организацию 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Об этом Садыр Жапаров сказал на Саммите лидеров в рамках WUF13. «Хотел бы поблагодарить уважаемого президента Ильхама Алиева и братский народ Азербайджана за теплый прием и за организацию форума WUF13 на высшем уровне», — сказал Жапаров.

Жапаров также подчеркнул, что WUF13 является уникальной платформой для обсуждения вопросов урбанизации, устойчивого развития, изменения климата и доступного жилья.

«Мы несем ответственность за создание достойных условий жизни для наших граждан. Города стали центрами экономического развития, инноваций, а также человеческого капитала. В то же время города первыми сталкиваются с последствиями изменения климата, перегрузкой инфраструктуры, жилищными проблемами, а также вопросами безопасности. Именно поэтому развитие жилищного фонда и жилищного строительства остается приоритетом Кыргызстана», — сказал он.

Президент Кыргызстана напомнил, что в 2025 году в стране более 1,8 млн квадратных метров жилья было введено в эксплуатацию. Также, по его словам, город Бишкек имеет значительный опыт в реализации реформы городского управления.

«В настоящее время модернизируется городская инфраструктура, обновляется общественный транспорт. Мы обращаем особое внимание на озеленение города, а также на повышение энергоэффективности. В конце прошлого года в Бишкеке был открыт первый в Центральной Азии завод по переработке отходов», — сказал он.

Жапаров также пригласил участников форума посетить выставочный павильон Кыргызстана на WUF13. «Уверен, что результатами этого форума станет передовая практика разработки решений. Для того чтобы гарантировать устойчивое благополенствие и процветание наших стран. Мы убеждены, что совместными усилиями нам удастся выстроить инклюзивные и комфортные города для будущих поколений, где люди, природа и прогресс существуют в гармонии», — сказал он.

