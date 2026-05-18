Король Эсватини: Мы поддерживаем реализацию новой программы по развитию городов

Эсватини поддерживает Программу ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в реализации новой программы по развитию городов со стороны Африканского союза и ЮНЕСКО.

Об этом заявил Король Эсватини Мсвати III во время выступления на Саммите лидеров в рамках WUF13.

Он отметил, что масштаб такой задачи требует тесного сотрудничества и инновационного партнерства на уровне правительства, гражданского общества и союзов.

"Мы должны инвестировать в возобновляемые источники энергии, зеленую инфраструктуру и устойчивые методы строительства. В то же время люди всегда должны оставаться в центре внимания. Мы должны найти баланс между новыми источниками энергии, а также возобновляемой энергией и стандартными традиционными источниками электроэнергии, которые являются устойчивыми для нашей экономики", - сказал он.

