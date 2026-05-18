Азербайджан и Грузия подписали ряд документов - ФОТО

Ряд двусторонних документов подписан по итогам состоявшихся в понедельник переговоров между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в Баку.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

Так, стороны подписали межправительственные соглашения о поставках природного газа и электроэнергии в Грузию и транзите электроэнергии через грузинскую территорию. Также подписан протокол 41-го заседания Координационного совета по реабилитации, реконструкции и строительстве железнодорожного участка от Марабды до границы с Турцией (Карцахи) в рамках реализации проекта новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.