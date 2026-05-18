Палестинский министр: В студенческие годы жил в Ясамале

Министр местного самоуправления Палестины Сами Хаджави, принимающий участие в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) рассказал о годах учёбы в Баку и своих связях с Азербайджаном.

«Впервые приехал в Баку в 1977 году, обучался на факультете промышленного и гражданского строительства и окончил вуз с отличием, после чего поступил в аспирантуру», - сказал Хаджави в интервью globalinfo.

Министр отметил, что написал диссертацию в области механики грунтов и оснований под руководством азербайджанского учёного Аббаса Мустафаева.

«Мы жили в студенческом общежитии на улице Мусабекова вместе со студентами из Африки, Ближнего Востока и других стран мира», — рассказал он.

Хаджави также сообщил, что в рамках нынешнего визита намерен посетить Азербайджанский архитектурно-строительный университет, встретиться с ректором, а также побывать на кафедре механики и в общежитии в Ясамальском районе Баку, где жил в студенческие годы.

Кроме того, палестинский министр вспомнил, что изучал русский язык в Азербайджанском институте нефти и химии, расположенном недалеко от железнодорожного вокзала.