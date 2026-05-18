Вучич: Каждый раз, посещая Азербайджан и Баку, я вижу много перемен

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что каждый раз, посещая Азербайджан и Баку, он видит много перемен.

Сербский президент выступил на первом в истории WUF Саммите лидеров в Баку и поблагодарил Азербайджан за гостеприимство, прием и незабываемое мероприятие.

"Каждый раз, когда я приезжаю в Баку или в Азербайджан — а я бываю здесь не реже раза в год, — я вижу много перемен и большой прогресс. Причина этому — вы, господин президент (Ильхам Алиев — ред.), и весь азербайджанский народ. Вся ваша работа направлена на благосостояние вашего народа", — сказал Вучич.

Он подчеркнул, что эти изменения демонстрируют, насколько легко Азербайджан адаптируется ко всем глобальным переменам. "Кроме того, мы видим, какой прогресс достигает ваше государство за последние годы, и объяснение этому достаточно простое. Ваша работа и, конечно, ваша преданность — это то, чего у господина Алиева больше, чем у всех нас, а может быть, и больше, чем у кого-либо. Думаю, это напрямую в сердце его народа и, конечно, в его собственном сердце. Ильхам Алиев работает ради благосостояния людей, и именно поэтому Азербайджан сегодня является одним из лучших мест во всем мире", — отметил Вучич.

Источник: Report