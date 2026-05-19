В Якутии Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу

Самолет Ан-2 с 8 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в лесу в Якутии, сообщает республиканский главк МЧС.

"В главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что произвел аварийную посадку в лесном массиве самолет Ан-2. На борту находились 8 человек", - говорится в сообщении.

Специалисты поисково-спасательной базы и медики отправились на место аварийной посадки самолета Ан-2.

Пассажиры самолета самостоятельно вышли пешком из леса, сообщает республиканский главк МЧС.

"После аварийной посадки поступило сообщение о координатах воздушного судна и выходе пассажиров из лесного массива пешком, в сторону Теплого Ключа", - говорится в сообщении.

Источник: РИА Новости