 Маргарита Грин: «Природа жилищного кризиса изменилась, старые модели урбанизации больше не работают» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Маргарита Грин: «Природа жилищного кризиса изменилась, старые модели урбанизации больше не работают»

Фаига Мамедова11:20 - Сегодня
Маргарита Грин: «Природа жилищного кризиса изменилась, старые модели урбанизации больше не работают»

«Развитие городов и стремительная урбанизация формируют вызовы в жилищной сфере совершенно по-разному».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила профессор Папского католического университета Чили Маргарита Грин, выступая на диалоге «Глобальный жилищный кризис: каков план?» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По ее словам, главная проблема современности заключается в том, что обществу не удается в полной мере осознать саму природу происходящих сегодня трансформаций. Если на протяжении многих десятилетий урбанизация следовала привычному сценарию, когда большие семьи переезжали из сел в города в поисках возможностей, то сегодня реальность выглядит иначе.

«Сейчас во многих местах спрос на жилье формируют вовсе не вновь прибывшие сельские жители. Это люди, которые уже живут в городах, но просто не имеют доступа к достойному жилью. Во многих случаях это также мигранты - люди, вынужденные покинуть свои дома в других местах и ищущие безопасности или возможностей в городских центрах», - пояснила эксперт, добавив, что при этом региональные реалии различаются.

Профессор подчеркнула, что демографические изменения полностью изменили прежнее уравнение. Семьи становятся намного меньше - например, в Латинской Америке около 20% домохозяйств теперь состоят всего из одного человека.

«В Чили, моей родной стране, когда я была молодой, средний размер домохозяйства составлял около пяти человек. Сегодня это 2,8. И это колоссальная трансформация», - отметила Маргарита Грин. 

Наряду с уменьшением семей происходит и старение населения. Из-за этого современные жилищные решения не могут быть такими же, какими они проектировались для предыдущих поколений.

Для систематизации существующих проблем Маргарита Грин предложила использовать аналитическую модель, рассматривающую жилищный кризис на четырех уровнях (масштабах):

Дом (домохозяйство): потребности в жилье принципиально изменились, так как семьи стали меньше, старше и разнообразнее по своему составу.

Район: если исторически Латинская Америка опиралась на прочные общинные связи, помогавшие выживать уязвимым слоям населения, то сегодня характер уязвимости изменился. Когда государство уходит из неформальных поселений, образуется вакуум, который быстро занимают криминальные группировки.

Новая уязвимость связана уже не только с бедностью, но и с небезопасностью и насилием.

Город: примеры Медельина и Боготы показывают успешность локальных интервенций и создание инфраструктуры заботы. Однако города будут инклюзивными только тогда, когда станут доступны для всех, что требует эффективного транспорта, интегрированного планирования и равного доступа к услугам.

Территория: сюда относятся изменение климата, экологические риски и дефицит земли. Пространство не безгранично, поэтому необходимо переосмыслить строительство внутри существующих городских границ и учиться у коренных народов более устойчивым отношениям с территорией.

В завершение своего выступления профессор отметила, что цель академического сообщества — не дать окончательные ответы, а помочь упорядочить эти вызовы и выявить закономерности.

«Жилищный кризис — это не какая-то одна изолированная проблема. Это комплекс взаимосвязанных, но различных вызовов, и наши решения должны отражать всю эту сложность», — заключила Маргарита Грин.

Поделиться:
204

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Евроньюс» - ФОТО

Общество

AZAL возобновил рейсы в Нахчыван, приостановленные из-за погодных условий

Политика

Ильхам Алиев анонсировал начало добычи газа на новом месторождении

Экономика

Возобновляется движение пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку

Общество

Коррекция на расстоянии: может ли онлайн заменить очные занятия ребенку с особенностями развития? - ИНТЕРВЬЮ

Специальный докладчик ООН: «Каждый человек может обратиться к нам по поводу нарушения права на жилье»

Президент Международной коалиции по среде обитания: «Жилищный кризис обостряется с каждым днем»

Маргарита Грин: «Природа жилищного кризиса изменилась, старые модели урбанизации больше не работают»

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Супруга генерала Алиханова также начала адвокатскую деятельность

Выступление представителя Израиля на «Евровидении 2026» сопровождалось протестами и удалением зрителей из зала - ВИДЕО

Погода на среду: В Баку ожидаются дожди и грозы

«Евровидение-2026»: Когда и как голосовать за Азербайджан? - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Президент Маврикия ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət в Баку - ФОТО

Сегодня, 12:23

В Армении раскрыли новую схему подкупа избирателей с использованием российских карт

Сегодня, 12:17

Пашинян призвал армян забыть о Ване, Карабахе и Нахчыване

Сегодня, 12:02

В ряде азиатских стран усиливают санитарные меры из-за вспышки лихорадки Эбола

Сегодня, 11:57

Коррекция на расстоянии: может ли онлайн заменить очные занятия ребенку с особенностями развития? - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 11:52

Специальный докладчик ООН: «Каждый человек может обратиться к нам по поводу нарушения права на жилье»

Сегодня, 11:42

Президент Международной коалиции по среде обитания: «Жилищный кризис обостряется с каждым днем»

Сегодня, 11:28

Участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс введен в полную эксплуатацию

Сегодня, 11:25

Маргарита Грин: «Природа жилищного кризиса изменилась, старые модели урбанизации больше не работают»

Сегодня, 11:20

KFC Азербайджан в центре скандала: Покупатель пожаловался на сырое мясо - ВИДЕО

Сегодня, 11:18

В Якутии Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу

Сегодня, 11:10

PASHA Life усиливает фокус на здоровье клиентов в рамках партнёрства с Chenot Palace Gabala

Сегодня, 11:00

Джеффри Сакс: «В ближайшие 25 лет городское население планеты вырастет на два миллиарда человек»

Сегодня, 10:58

EFE: в Испании при стрельбе погибли два человека

Сегодня, 10:52

В Ереване проходят обыски по 15 адресам: силовики ищут оружие и боеприпасы

Сегодня, 10:43

AZAL возобновил рейсы в Нахчыван, приостановленные из-за погодных условий

Сегодня, 10:40

В России пройдут учения по ядерным силам: задействуют 64 тыс. военных и 7,8 тыс. единиц техники

Сегодня, 10:37

Россия потребовала от Кыргызстана отказаться от термина «колония» в учебниках истории

Сегодня, 10:30

Минэкономики Азербайджана о достигнутых с Грузией последних договоренностях

Сегодня, 10:20

Скандал на «Евровидении-2026»: Директор молдавского Гостелерадио подал в отставку - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:17
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25