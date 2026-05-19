Маргарита Грин: «Природа жилищного кризиса изменилась, старые модели урбанизации больше не работают»

«Развитие городов и стремительная урбанизация формируют вызовы в жилищной сфере совершенно по-разному».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила профессор Папского католического университета Чили Маргарита Грин, выступая на диалоге «Глобальный жилищный кризис: каков план?» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По ее словам, главная проблема современности заключается в том, что обществу не удается в полной мере осознать саму природу происходящих сегодня трансформаций. Если на протяжении многих десятилетий урбанизация следовала привычному сценарию, когда большие семьи переезжали из сел в города в поисках возможностей, то сегодня реальность выглядит иначе.

«Сейчас во многих местах спрос на жилье формируют вовсе не вновь прибывшие сельские жители. Это люди, которые уже живут в городах, но просто не имеют доступа к достойному жилью. Во многих случаях это также мигранты - люди, вынужденные покинуть свои дома в других местах и ищущие безопасности или возможностей в городских центрах», - пояснила эксперт, добавив, что при этом региональные реалии различаются.

Профессор подчеркнула, что демографические изменения полностью изменили прежнее уравнение. Семьи становятся намного меньше - например, в Латинской Америке около 20% домохозяйств теперь состоят всего из одного человека.

«В Чили, моей родной стране, когда я была молодой, средний размер домохозяйства составлял около пяти человек. Сегодня это 2,8. И это колоссальная трансформация», - отметила Маргарита Грин.

Наряду с уменьшением семей происходит и старение населения. Из-за этого современные жилищные решения не могут быть такими же, какими они проектировались для предыдущих поколений.

Для систематизации существующих проблем Маргарита Грин предложила использовать аналитическую модель, рассматривающую жилищный кризис на четырех уровнях (масштабах):

Дом (домохозяйство): потребности в жилье принципиально изменились, так как семьи стали меньше, старше и разнообразнее по своему составу.

Район: если исторически Латинская Америка опиралась на прочные общинные связи, помогавшие выживать уязвимым слоям населения, то сегодня характер уязвимости изменился. Когда государство уходит из неформальных поселений, образуется вакуум, который быстро занимают криминальные группировки.

Новая уязвимость связана уже не только с бедностью, но и с небезопасностью и насилием.

Город: примеры Медельина и Боготы показывают успешность локальных интервенций и создание инфраструктуры заботы. Однако города будут инклюзивными только тогда, когда станут доступны для всех, что требует эффективного транспорта, интегрированного планирования и равного доступа к услугам.

Территория: сюда относятся изменение климата, экологические риски и дефицит земли. Пространство не безгранично, поэтому необходимо переосмыслить строительство внутри существующих городских границ и учиться у коренных народов более устойчивым отношениям с территорией.

В завершение своего выступления профессор отметила, что цель академического сообщества — не дать окончательные ответы, а помочь упорядочить эти вызовы и выявить закономерности.

«Жилищный кризис — это не какая-то одна изолированная проблема. Это комплекс взаимосвязанных, но различных вызовов, и наши решения должны отражать всю эту сложность», — заключила Маргарита Грин.