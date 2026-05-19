Участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс введен в полную эксплуатацию

Грузия и Азербайджан подписали протокол Совета двусторонней координации, предусматривающий ввод в полную эксплуатацию нового участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сообщила пресс-служба Минэкономики Грузии.

Протокол о двустороннем координационном совете был подписан в Баку в понедельник, 18 мая, главой Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили и министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым. Этим успешно завершился долгосрочный исторический процесс реализации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – стратегической инициативы, фундамент которой был заложен в 2007 году.

"Все детали, касающиеся железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, согласованы, и указанный участок железной дороги будет запущен в ближайшее время. Эксплуатацией займется Грузинская железная дорога (ГЖД), будет создано совместное предприятие с азербайджанской стороной", – заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Вместе с Азербайджаном мы соединяем Каспийское море с Черным морем, соответственно, Европу с Азией, и развитие сотрудничества между Грузией и Азербайджаном имеет поистине стратегическое значение, и в этом отношении эти соглашения имеют историческое значение, являются важной вехой", – отметил он.

Как отметило Минэкономики Грузии, на протяжении многих лет проект сталкивался с многочисленными техническими, инфраструктурными, юридическими и организационными проблемами, которые препятствовали его полному завершению и полномасштабной эксплуатации.

По информации ведомства, проект БТК является стратегическим и основан на общем видении трех стран, региональном партнерстве и общей цели укрепления устойчивой связи между Азией и Европой.

Кроме того, проект еще раз подтверждает, что региональные инфраструктурные инициативы такого масштаба могут быть реализованы только посредством совместных усилий, координации и партнерства.

"Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс уже является одним из ключевых компонентов Среднего коридора и играет особую роль в формировании современных, надежных и конкурентоспособных транспортно-логистических маршрутов между Азией и Европой", – говорится в сообщении Минэкономики.

Как отметило ведомство, значение проекта особенно возрастает на фоне растущих грузопотоков между Китаем и Европой и возросшего международного интереса к Среднему коридору.

Источник: Sputnik Грузия