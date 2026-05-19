Специальный докладчик ООН: «Каждый человек может обратиться к нам по поводу нарушения права на жилье»

«Никто не должен оставаться в стороне, когда речь идет о доступности жилья, и особое внимание необходимо уделять группам, находящимся в зоне риска».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил Специальный докладчик ООН по праву на достаточное жилье Колдо Касла, выступая на диалоге «Глобальный жилищный кризис: каков план?» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Специальный докладчик подчеркнул, что государства должны мобилизовать максимум ресурсов для обеспечения социальных прав, включая право на жилье. «В этой сфере нельзя делать шаги назад. Важно двигаться вперед на основе уже достигнутых результатов», - сказал он.

«Каждый человек может обратиться в ООН по поводу нарушения права на жилье. Я и моя команда расследуем эти обращения и отслеживаем процесс», — отметил Колдо Касла.