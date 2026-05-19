Президент Международной коалиции по среде обитания: «Жилищный кризис обостряется с каждым днем»

«Современный мир переживает сложные времена, сформированные контекстом непростой глобальной геополитической ситуации».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила Президент Международной коалиции по среде обитания Грейс Чикумо-Мтонга, выступая на диалоге «Глобальный жилищный кризис: каков план?» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По ее словам, сегодня наблюдается усиливающаяся приватизация жилья, земли, базовых услуг и общественных благ на фоне нехватки регулирования. Многие услуги стали сильно ориентированы на получение прибыли, служа интересам инвесторов, а не местных сообществ. Одновременно с этим происходит сужение гражданского пространства и концентрация власти, а политические курсы и структуры формируются под влиянием корпоративных интересов, в то время как ценность знаний коренных народов игнорируется.

Грейс Чикумо-Мтонга отметила, что в 2026 году Международная коалиция по среде обитания (HIC) и ООН-Хабитат отмечают свое 50-летие. Но это поднимает важный вопрос: неужели по прошествии 50 лет мы все еще должны говорить о столь глубоком неравенстве? Конечно же, нет. И тем не менее, эта траектория напоминает нам о том, что жилищный кризис не нов — он просто становится все более острым с каждым днем.

Переходя к ключевым барьерам, усугубляющим кризис, спикер выделила проблемы социального и экологического характера. Одной из главных причин является приоритет прибыльности над интересами людей, когда интересы частного сектора доминируют в сфере землепользования. Наблюдается джентрификация городов, превращение жилых земель в коммерческие зоны и вытеснение прав человека из процессов планирования, что порождает «невидимое городское население», чьи потребности систематически игнорируются.

Последствия этого очевидны в растущем числе принудительных выселений. Люди лишаются крова из-за крупных проектов развития в мегаполисах, а также из-за климатических катастроф, вооруженных конфликтов, оккупации и войн. Другим важнейшим фактором является финансиализация и коммодификация жилья, к которому относятся как к инвестиционному активу, а не как к социальному благу. Это ведет к росту ценовой недоступности, отсутствию регулирования краткосрочной аренды и переориентации жилого фонда на туризм. При этом наблюдается недостаточная поддержка коллективных жилищных решений, управляемых общинами, и систем знаний коренных народов, а самое тяжелое бремя ложится на уязвимые группы, где дискриминация пересекается по признакам гендера, расы, класса, возраста и физических возможностей.

В завершение своего выступления Грейс Чикумо-Мтонга обратила внимание на то, что в большинстве дискуссий до сих пор отсутствует важнейший элемент - измерение прав человека.

Она подчеркнула, что без прочной правозащитной базы, включающей доступ к механизмам подотчетности, средствам правовой защиты и возмещению ущерба, ответные меры останутся неполными. Жилищная политика не может сводиться просто к инфраструктуре или рынкам, ведь в конечном счете она должна быть про справедливость.