Коррекция на расстоянии: может ли онлайн заменить очные занятия ребенку с особенностями развития? - ИНТЕРВЬЮ

Онлайн-сопровождение детей с особенностями развития в последние годы перестало быть вынужденной мерой и постепенно оформляется как самостоятельное направление в системе коррекционной помощи. Цифровые инструменты расширяют доступ к специалистам, позволяют выстраивать индивидуальные маршруты развития и поддерживать регулярность занятий вне зависимости от географии. Вместе с тем такой формат вызывает и ряд вопросов - от эффективности и качества взаимодействия до роли родителей в процессе терапии.

В этом контексте редакция 1news.az обратилась психологу,поведенческому аналитику BCaBA, руководителю центра Speech Area Baku Елизавете Юрьевой, чтобы разобраться, в каких случаях онлайн-сопровождение действительно работает, какие задачи оно решает и где проходят его границы.

Как вы оцениваете эффективность онлайн-сопровождения детей с особенностями развития: в каких случаях дистанционный формат может быть полноценной альтернативой очной коррекции, а когда он все же уступает ей?

Эффективность онлайн-сопровождения детей с особенностями развития может быть достаточно высокой. В нашей практике есть довольно много проектов в рамках «Территории речи», где онлайн-формат показывает хорошие результаты.

На мой взгляд, дистанционный формат особенно эффективен в тех случаях, когда основная работа выстраивается через родителей. То есть специалист встречается не только с ребёнком, а в первую очередь сопровождает взрослого: осматривает видео, анализирует, что происходит дома, даёт обратную связь, корректирует действия родителя и помогает выстроить понятную систему работы.

В таком формате специалист может регулировать объём нагрузки: что сейчас способен выполнить ребёнок, что реально может сделать родитель, какие шаги стоит добавить, а какие пока упростить. Это особенно важно, потому что коррекция не должна существовать только «на занятии». Если родитель понимает, что именно он делает, зачем и в какой последовательности, онлайн-сопровождение может быть очень продуктивным.

Такой формат может стать полноценной альтернативой очной коррекции, если у семьи нет доступа к качественным специалистам, нет возможности регулярно посещать занятия или если очные занятия возможны, но нерегулярны. При этом важное условие — готовность родителей включаться в процесс и действительно уделять время коррекции ребёнка дома.

Отдельно я бы выделила навыки, которые в принципе эффективнее формировать в естественной среде. Например, бытовые навыки, навыки гигиены, самообслуживания, домашние рутины. В этих вопросах онлайн-сопровождение часто бывает даже более логичным форматом, потому что специалист не всегда может ежедневно находиться рядом с ребёнком по 5–9 часов и обучать его в реальных домашних ситуациях. Зато он может прописать программу, объяснить шаги, сопровождать родителей, осматривать видео и помогать постепенно выстраивать обучение дома.

Но, конечно, онлайн-формат не всегда заменяет очную коррекцию. Он уступает в тех случаях, когда у семьи есть доступ к квалифицированным специалистам, возможность регулярно и интенсивно посещать занятия, а ребёнку требуется непосредственная работа специалиста. Опытный педагог или терапист часто может быстрее сформировать определённый навык за счёт профессионального опыта, точной подачи подсказок, умения управлять мотивацией и видеть нюансы поведения ребёнка в моменте.

Поэтому я бы не противопоставляла онлайн и очный формат. Онлайн-сопровождение — это не «хуже» и не «проще», а другой формат работы. Он может быть очень эффективным, если правильно определены цели, если родители готовы включаться и, если задачи действительно можно перенести в домашнюю среду. Но если есть возможность регулярной, интенсивной очной коррекции с сильными специалистами, особенно на этапе активного формирования навыков, очный формат часто будет более быстрым и результативным.

Какие методики и подходы лучше всего адаптируются под онлайн-формат, и как специалисту удается удерживать внимание ребенка и выстраивать с ним контакт через экран?

Этот вопрос действительно интересный, потому что эффективность онлайн-формата во многом зависит не только от выбранной методики, но и от опыта самого специалиста. На мой взгляд, хорошо работать онлайн может тот специалист, у которого уже есть большой практический опыт очной работы с детьми, который много «работал руками», сталкивался с разными поведенческими ситуациями и понимает, как адаптировать процесс под конкретного ребёнка и конкретную семью.

В онлайн-формате можно выделить несколько основных вариантов работы.

Первый формат — это непосредственная работа ребёнка со специалистом через экран. В этом случае педагог использует интерактивные доски, онлайн-задания, игровые платформы, визуальные материалы, интерактивные игры и другие современные инструменты, в том числе возможности искусственного интеллекта. Это может мотивировать ребёнка к выполнению заданий и помогать удерживать его внимание.

Но важно понимать, что такой формат подходит не всем детям и не всегда может длиться долго. У маленьких детей, а также у детей с особенностями развития, окно внимания часто достаточно узкое. Например, ребёнок может эффективно поработать 15–20 минут, но не выдержать полноценный 50-минутный урок в привычном формате. На очном занятии специалисту проще гибко перестроить урок: сменить активность, подключить движение, физическую подсказку, сенсорную паузу, игру с предметами. Через экран это сделать сложнее, поэтому онлайн-занятие требует очень точной структуры и хорошей адаптации.

Второй формат — это работа через видео. Родители снимают, как они занимаются с ребёнком или как проходит конкретная бытовая ситуация дома, а специалист затем осматривает материал и даёт подробную обратную связь. Он анализирует, что получилось, где возникли трудности, какие подсказки были даны, как ребёнок реагировал, что можно изменить в требованиях, мотивации или последовательности шагов. Этот формат хорошо подходит для сопровождения родителей и для задач, которые происходят в естественной среде ребёнка.

Третий формат — это сопровождение родителя в реальном времени. В этом случае родитель взаимодействует с ребёнком, а специалист подключается онлайн и может прямо в процессе подсказывать родителю, как лучше поступить: когда дать подсказку, когда повторить инструкцию, когда снизить требование, когда дать ребёнку паузу или, наоборот, аккуратно вернуть его к задаче. Иногда это может быть организовано так, что родитель слышит специалиста через наушник, а ребёнок при этом взаимодействует именно с родителем, а не с экраном.

На мой взгляд, именно эти форматы чаще всего оказываются наиболее рабочими: прямое онлайн-занятие с ребёнком, анализ видео и сопровождение родителя в реальном времени.

Что касается методик и подходов, лучше всего в онлайн-формат адаптируются те, где можно чётко выделить цель, шаги обучения, способы подсказки и критерии результата. Это могут быть элементы ABA-подхода, обучение коммуникации, работа с бытовыми навыками, развитие игровых навыков, обучение родителей стратегиям взаимодействия, а также задачи, связанные с организацией среды и повседневных рутин.

Удержание внимания ребёнка через экран строится не только на «ярких заданиях». В первую очередь оно строится на мотивации, понятной структуре, коротких заданиях, частой смене активности и правильном уровне требований. Специалист должен понимать, сколько ребёнок реально может выдержать, какие материалы ему интересны, в какой момент нужно упростить задачу, а в какой — добавить вызов.

Поэтому в онлайн-формате важны не только технологии, но и клиническое мышление специалиста. Интерактивные доски, игры и цифровые материалы — это всего лишь инструменты. Эффективность появляется тогда, когда специалист понимает ребёнка, умеет читать его реакции, грамотно сопровождает родителя и адаптирует работу под реальные возможности семьи.

Насколько важна роль родителей в процессе онлайн-сопровождения, и можно ли говорить о том, что в дистанционном формате они становятся полноценными участниками коррекционной работы?

Вообще, мы стремимся к тому, чтобы в любом коррекционном процессе родители были полноценными участниками работы. Это важно не только для самого занятия, но и для закрепления навыков, их переноса в обычную жизнь и более быстрого формирования новых умений.

В онлайн-формате эта роль становится ещё более заметной. Если ребёнок занимается непосредственно перед экраном со специалистом, родитель помогает организовать базовые условия: подготовить место, убрать лишние отвлекающие стимулы, заранее обсудить с педагогом, какие материалы понадобятся, что нужно подготовить и как лучше выстроить среду.

Кроме того, родитель часто помогает специалисту прямо в процессе занятия: поддерживает мотивацию ребёнка, помогает удерживать включённость, вовремя даёт нужный материал, помогает ребёнку переключиться или вернуться к заданию. То есть он становится не просто наблюдателем, а важным помощником специалиста.

Если же формат другой, и родитель сам занимается с ребёнком под онлайн-сопровождением педагога, тогда ему, конечно, нужно понимать больше нюансов: как давать инструкции, как подсказывать, как усиливать правильные реакции, как не делать за ребёнка лишнего и как переносить навыки в быт. Но по нашему опыту родители достаточно быстро начинают схватывать эти принципы и могут работать очень продуктивно, если у них есть понятная структура и регулярная обратная связь от специалиста.

В очном формате у родителей иногда остаётся возможность быть более отстранёнными: например, они могут просто приводить ребёнка на занятия, получать обратную связь и узнавать о прогрессе. В онлайн-формате так почти не получается. Здесь взрослый рядом с ребёнком становится частью процесса — если только эту роль не берёт на себя няня или другой сопровождающий взрослый, с которым уже работает и которого направляет специалист.

Поэтому да, в дистанционном формате родители действительно становятся полноценными участниками коррекционной работы. И в этом есть большая ценность: они начинают лучше понимать, как формируются навыки, что именно помогает ребёнку учиться и как поддерживать развитие не только на занятии, но и в повседневной жизни.

С какими основными трудностями сталкиваются семьи при онлайн-коррекции, и какие ошибки чаще всего снижают эффективность занятий?

Основные трудности в онлайн-коррекции чаще всего связаны не с самим дистанционным форматом, а с тем, насколько семье удаётся встроить рекомендации в регулярную жизнь.

Первая сложность — это самоорганизация. В очном формате уже есть внешняя структура: ребёнка нужно привести на занятие, есть расписание, есть регулярный контакт со специалистом. Даже если семья делает не всё идеально, сам факт регулярного посещения уже создаёт определённый ритм.

В онлайн-сопровождении часть этой структуры переносится домой. И родителю нужно самому организовывать пространство, время, материалы, выполнение рекомендаций, повторение упражнений. Это бывает непросто, потому что всем нам иногда нужен внешний контроль, который помогает собраться и удерживать рутину.

Например, если встречи проходят раз в месяц, у некоторых семей появляется соблазн отложить всё «на потом», а перед встречей начать активно выполнять задания, как перед экзаменом. И это не про то, что родители плохие или не хотят помогать. Просто так устроена человеческая психика: регулярность и внешняя опора очень помогают удерживать процесс.

Поэтому в онлайн-формате особенно важна системность. Когда сопровождение проходит раз в неделю или два раза в неделю, это дисциплинирует, помогает чаще обсуждать трудности, вовремя корректировать действия и не выпадать из процесса.

Вторая частая трудность — ожидание быстрого результата. У родителей иногда возникает ощущение, что если специалист дал рекомендацию, то она должна сразу сработать. А если с первой попытки не получилось, значит, либо родитель делает что-то неправильно, либо специалист подобрал не тот подход.

На самом деле коррекционная работа так не устроена. К ребёнку нужно подбирать подход, пробовать, наблюдать, менять стратегию, усиливать мотивацию, адаптировать условия. Особенно если мы говорим о сложном поведении или о навыках, которые долго не формировались. Иногда такая работа занимает месяцы: полгода, год — в зависимости от сложности поведения, истории ребёнка и регулярности выполнения рекомендаций.

И здесь важно заранее проговаривать родителям: неуспех с первой попытки — это не провал. Это часть процесса. Специалист обучен видеть, что, если один способ не сработал, можно изменить подсказку, мотивацию, инструкцию, среду или саму цель. А родитель, если его не поддерживать, может быстро начать разочаровываться: в себе, в ребёнке или в специалисте.

Поэтому самые частые ошибки, которые снижают эффективность онлайн-занятий, — это нерегулярность, выполнение рекомендаций «рывками», ожидание мгновенного результата и остановка после первых трудностей.

Для того чтобы онлайн-сопровождение работало, семье нужна понятная структура, регулярная обратная связь и поддержка специалиста. Тогда родитель не остаётся один на один с трудностями, а понимает, что именно делать, почему что-то пока не получается и как постепенно двигаться дальше.

Как в дистанционном формате оценивается динамика развития ребенка, и можно ли говорить о сопоставимых результатах с очной работой?

Да, безусловно, в дистанционном формате можно говорить о сопоставимых результатах с очной работой, если сопровождение выстроено системно и специалист опирается не на субъективные впечатления, а на понятные критерии оценки.

По сути, мы используем те же инструменты, что и в очной работе: определяем цели, ведём чек-листы, фиксируем динамику, отслеживаем, какие навыки уже сформированы, какие находятся в процессе формирования, а какие пока требуют дополнительной поддержки.

То есть развитие ребёнка оценивается не по принципу «кажется, стало лучше», а через конкретные наблюдаемые показатели: что ребёнок начал делать чаще, стабильнее, с меньшим количеством подсказок, в каких ситуациях навык проявляется и переносится ли он в повседневную жизнь.

При этом в онлайн-формате важно учитывать ещё один фактор — кто именно реализует рекомендации. Если родитель или сопровождающий взрослый работает с ребёнком дома, мы оцениваем не только саму динамику ребёнка, но и то, насколько взрослому удаётся регулярно применять стратегии, закреплять навыки и создавать подходящие условия для обучения.

Поэтому цели в дистанционном сопровождении могут немного адаптироваться под конкретную семью: насколько часто родители готовы заниматься, как быстро они осваивают рекомендации, какие ресурсы есть дома, насколько стабильно получается повторять нужные действия. Исходя из этого специалист уже планирует задачи и прогнозирует темп движения.

Но сама система оценки остаётся такой же профессиональной: цели, чек-листы, регулярная фиксация результатов, анализ того, что сработало, а что требует изменения.

Поэтому да, результаты онлайн-работы могут быть сопоставимы с очной работой. Главное условие — не просто «занятие через экран», а выстроенная система сопровождения, где есть измеримые цели, регулярный контакт со специалистом и понятное участие взрослого, который помогает переносить навыки в реальную жизнь ребёнка.

Можно ли рассматривать онлайн-сопровождение как долгосрочный тренд, и какие технологии в ближайшие годы будут определять развитие коррекционной помощи детям?

Я думаю, что онлайн-сопровождение уже можно рассматривать как долгосрочный тренд. После периода коронавируса, когда многие семьи и специалисты были вынуждены работать дистанционно, сама коррекционная сфера стала постепенно выходить за пределы только очного формата.

Мы увидели, что помощь может быть организована не только в кабинете специалиста. Конечно, не для каждого ребёнка и не для каждого запроса онлайн-формат будет основным, но как форма сопровождения, консультаций, супервизии, обучения родителей и поддержки семей — он уже прочно вошёл в практику.

Кроме того, есть важный фактор иммиграции. К нам, например, обращаются семьи, которые уехали из Азербайджана и сейчас живут в странах, где коррекционная помощь либо менее развита, либо труднодоступна, либо не подходит им по языку и подходу. В таких случаях онлайн-сопровождение становится не просто удобным вариантом, а иногда единственной возможностью получить квалифицированную помощь.

Поэтому, на мой взгляд, этот формат будет дальше развиваться и всё плотнее внедряться в культуру коррекционной помощи. У нас уже есть видеосвязь, интерактивные платформы, цифровые материалы, онлайн-доски, возможность быстро обмениваться видео, наблюдениями, чек-листами и обратной связью.

Отдельное направление — это, конечно, искусственный интеллект. Коррекционная сфера, как и многие другие области, будет постепенно меняться под влиянием ИИ. Он открывает большие возможности для анализа данных, систематизации наблюдений, подготовки материалов, создания визуальной поддержки, отслеживания динамики, разработки индивидуальных заданий и более быстрой обработки информации, которую раньше специалист делал вручную.

Пока эта область только развивается, и важно относиться к ней профессионально и осторожно. Искусственный интеллект не заменяет специалиста, клиническое мышление и живой контакт с ребёнком и семьёй. Но он может стать очень сильным инструментом поддержки: помогать специалисту быстрее анализировать, планировать, адаптировать материалы и сопровождать родителей.

Если резюмировать, онлайн-сопровождение уже стало частью нашей профессиональной реальности. И в ближайшие годы оно, скорее всего, будет только укрепляться — особенно в сочетании с цифровыми технологиями, искусственным интеллектом и более гибкими форматами помощи семьям.

