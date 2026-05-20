Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине.

Путин в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, где его лично встретил Си Цзиньпин.

В начале переговоров Путин и Си Цзиньпин назвали друг друга давними друзьями.

"Насколько нам известно, в Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло три осени", — сказал Путин.

Президент назвал договор с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 25-летие которого отмечается в этом году, основой для развития сотрудничества по всем направлениям. Он напомнил, что товарооборот между двумя странами за это время вырос в 30 раз и превысил отметку в 200 миллиардов долларов.

"Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинного всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".

Он отметил, что российско-китайское сотрудничество во внешней политике является одним из главных стабилизирующих факторов международных отношений. Москва и Пекин стремятся к построению более справедливого, демократического мироустройства, в условиях напряженной ситуации на международной арене тесная связка двух стран особенно востребована, подчеркнул Путин.

Президент назвал приоритетом в двусторонних отношениях развитие высоких технологий, а также сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве. Он также заявил, что Москва и Пекин продолжат практику взаимного безвизового режима.

Источник: РИА Новости