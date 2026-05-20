Шамиль Айрым: Азербайджан и Турция продолжат укреплять свое братство во всех сферах - ФОТО
Азербайджан и Турция продолжат укреплять свое братство во всех сферах, руководствуясь принципом «Один народ — два государства».
Об этом написал депутат Великого национального собрания (парламент) Турции Шамиль Айрым в своем аккаунте в соцсети X.
В рамках визита в Баку, где проходит 13-й Всемирный форум городов, турецкая делегация провела важные встречи в Милли Меджлисе Азербайджана, отметил он.
«Мы обсудили братские отношения между Турцией и Азербайджаном, межпарламентское сотрудничество, а также возможности совместной работы в сферах градостроительства, регионального развития, экономики и предпринимательства», — подчеркнул Ш. Айрым.
🇹🇷🇦🇿Can Azerbaycan’da düzenlenen 13. Dünya Kent Forumu vesilesiyle bulunduğumuz Bakü’de, Milli Mecliste önemli temaslarda bulunduk.
Komisyon Başkanımız @akaraismailoglu ile birlikte milletvekillerimiz @HulusiSenturk, @mervangul56, @mvhuseyinyildiz ve #CemAvşar'ın da yer aldığı… — ŞAMİL AYRIM 🇹🇷 (@samilayrim) May 19, 2026