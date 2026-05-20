First News Media09:53 - Сегодня
Нарек Карапетян — гражданин РФ? СК Армении возбудил дело

Следственный комитет Армении обвинил Нарека Карапетяна — племянника предпринимателя и кандидата в премьер-министры российского олигарха Самвела Карапетяна, возглавляющего предвыборный список альянса «Сильная Армения», — в сокрытии иностранного гражданства.

Как говорится в сообщении СК, основанием для начала производства стало поступившее из МВД сообщение о преступлении, передает Sputnik Армения.

По версии следствия, кандидат в депутаты Н. К., выдвинутый первым номером в списке блока «Сильная Армения» на очередных выборах в Национальное собрание, будучи предупрежденным об ответственности за предоставление ложных сведений, умышленно скрыл информацию о наличии либо ранее имевшемся гражданстве другого государства.

«Он представил в Службу миграции и гражданства МВД заявление, содержащее ложные сведения о том, что не является гражданином другого государства», — отметили в ведомстве.

В Следственном комитете считают, что таким образом Карапетян скрыл обстоятельство, препятствующее получению статуса должностного лица.

«На основании данного сообщения инициировано уголовное производство по статье о сокрытии сведений, препятствующих получении или сохранении статуса должностного лица. Проводится предварительное следствие», — говорится в сообщении.

В Центральной избирательной комиссии Армении Sputnik Армения сообщили, что информация о предвыборных списках всех политических сил размещена на официальном сайте ведомства.

«ЦИК не является проверяющим органом и не обладает соответствующими полномочиями. Регистрация кандидатов осуществляется на основании справки, предоставляемой Службой миграции и гражданства МВД», — отметили в комиссии.

Ранее Нарек Карапетян заявлял, что никогда не имел иного гражданства, кроме армянского.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян опубликовал в соцсетях несколько скриншотов, на которых указывается, что это выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. В нем значится имя Нарек Каренович Карапетян с указанием его гражданства — Российской Федерации. Запись внесения сведений датируется августом 2020 г. В публикации Симонян написал: «Нарек Карапетян — гражданин РФ?»

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

