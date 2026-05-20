Лидеры стран ЕАЭС обсудят вопрос о статусе Армении

Главы государств Евразийского экономического союза обсудят вопрос о статусе Армении в ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета 29 мая в Астане.

Об этом в интервью ТАСС сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Там будет дискуссия на тему статуса Армении в Евразийском экономическом союзе. Вопрос очень сложный. Еще раз повторю, мы не хотим, чтобы Армения уходила из ЕАЭС, мы хотим, чтобы Армения продолжала процветать, но мы видим те проблемы, которые будут в случае присоединения или сближения с ЕС. В принципе, они уже возникают», — отметил Оверчук.