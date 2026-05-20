ФК «Арсенал» стал чемпионом Англии после 22-летнего перерыва

Лондонский «Арсенал» стал чемпионом Англии — после 22-летнего перерыва.

Титул команда получила досрочно: помогла ничья 1:1 в игре «Манчестер Сити» с «Борнмутом».

До того лондонский футбольный клуб под руководством испанского тренера Микеля Артеты три года подряд финишировал вторым в Премьер-лиге, дважды пропустив вперед «Манчестер Сити», а в прошлом сезоне — «Ливерпуль».

На этот раз «Арсенал» большую часть сезона лидировал в турнирной таблице, но в апреле чуть было не упустил свой шанс, проиграв «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

«Еще ничего не решено», — написал тогда в соцсетях капитан «Арсенала» Деклан Райс. Во вторник, когда «Сити» свел игру к ничьей, он опубликовал фотографию празднующих игроков «Арсенала» с подписью: «Все решено».

Именно ничья «Сити» в игре с «Борнмутом» вечером вторника — 1:1 — обеспечила «Арсеналу» чемпионский титул на один тур раньше. «Манчестер Сити» проигрывал в основное время, сравняв счет только на 94 минуте и заставив болельщиков «Арсенала» понервничать: второй гол перенес бы интригу в последний тур чемпионата.

Но теперь последняя игра ничего не изменит для «Арсенала»: в воскресенье они получат свой долгожданный трофей.

Этот чемпионский титул стал для команды четырнадцатым за всю ее историю.

Последний раз «Арсенал» завоевывал титул чемпиона Премьер-лиги в сезоне 2003/04, когда команда под руководством Арсена Венгера прошла весь чемпионат без единого поражения, выиграв 26 матчей и еще 12 сыграв вничью, получив титул «непобедимых».

