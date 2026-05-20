Сенат США впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном

Сенат Конгресса США во время процедурного голосования впервые поддержал резолюцию, которая фактически предписывает вашингтонской администрации прекратить военные действия против Ирана.

Трансляцию вел во вторник телеканал C-SPAN.

В поддержку этого документа высказались 50 законодателей, против — 47. Вместе с большинством представителей Демократической партии за резолюцию проголосовали республиканцы Рэнд Пол (от штата Кентукки), Лиза Мурковски (от Аляски), Сюзан Коллинз (от Мэна) и Билл Кэссиди (от Луизианы). Единственным не поддержавшим ее демократом стал Джон Феттерман (от Пенсильвании).

Ранее верхняя палата Конгресса во время аналогичных голосований семь раз отклоняла этот документ. Газета The Hill подчеркивает, что даже в случае, если резолюция по итогам финального голосования будет одобрена Сенатом, а затем и Палатой представителей Конгресса, президент страны Дональд Трамп наложит на нее вето.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский лидер объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля делегации Тегерана и Вашингтона провели переговоры в Исламабаде, однако не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США заявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление этого режима и будет поступать в соответствии со своими интересами.

1 мая глава американской администрации официально уведомил руководство Конгресса США о том, что Белый дом считает войну с Ираном законченной. Однако этот шаг, судя по всему, объяснялся главным образом необходимостью соблюдать положения национального законодательства, регулирующего применение Вооруженных сил США в конфликтах за рубежом.

