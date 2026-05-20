Стало известно, сколько детей родилось в Азербайджане за три месяца 2026 года

Стало известно количество новорожденных в Азербайджане за первые три месяца 2026 года.

Как сообщает Государственный комитет статистики, районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции было зарегистрировано 20 362 новорожденных.

Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель рождаемости на 1 000 человек населения снизился с 8.8 до 8.

Согласно статистике, 53.8% новорожденных составили мальчики, а 46.2% - девочки. Среди зарегистрированных новорожденных 698 были двойнями, а 27 - тройнями.