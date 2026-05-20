Анаклаудия Россбах: «Около миллиарда человек в мире живут в неформальных поселениях»

Фаига Мамедова10:30 - Сегодня
«По оценкам ООН-Хабитат, около одного миллиарда человек в настоящее время проживают в неформальных поселениях».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Анаклаудия Россбах в рамках 13-й сессии четвертого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, для ООН-Хабитат крайне важно углублять понимание подобных процессов, поскольку в разных уголках мира неформальные поселения принимают самые разные формы.

«Здесь существует огромное разнообразие, и для нас критически важно понимать эти различные перспективы и фиксировать то, как правительства решают данные проблемы. Финансирование, безусловно, является важнейшим аспектом этой дискуссии. Эта сессия особенно близка моему сердцу», - подчеркнула исполнительный директор.

А. Россбах отметила, что её собственный опыт основан на многолетней работе над этой проблемой в родной для неё Бразилии, а также на глобальном уровне в рамках организации Slum Dwellers International, где на протяжении всей карьеры она взаимодействовала с организованными сообществами и государствами, инвестирующими в эту сферу.

«По оценкам ООН-Хабитат, около одного миллиарда человек в настоящее время проживают в неформальных поселениях. В этом году мы также анализируем ход выполнения ЦУР 11, в частности задачи 11.1, которая касается обеспечения адекватным жильем и ликвидации трущоб. К сожалению, все текущие обзоры показывают, что мы не продвигаемся вперед в достаточной степени», — констатировала глава ведомства.

Она добавила, что только что вернулась с Форума по устойчивому развитию в Аддис-Абебе, где этот вопрос также вызывал серьезную озабоченность. В Африке ситуация является тревожной, в Латинской Америке сохраняется аналогичное давление, а в Юго-Восточной Азии в ближайшие десятилетия ожидается урбанизация и переселение в города еще двух миллиардов человек.

По словам А. Россбах, пока на форуме идут дискуссии, миллионы людей в мире продолжают жить в крайне тяжелых условиях - без доступа к элементарному водоснабжению, электричеству или санитарии. Женщины лишены базовых бытовых удобств, у молодежи нет условий для поиска работы, а предприниматели не могут открыть свой бизнес.

«Существует также тесная связь между неформальными поселениями и общественным здравоохранением - этому есть множество подтверждений. То же самое касается и изменения климата. Неформальные поселения часто первыми страдают от последствий климатических потрясений, экономических спадов и других кризисов. Особенно уязвимы дети. Мы просто не можем позволить себе, чтобы еще одно поколение выросло в таких условиях», - заключила представитель ООН.

