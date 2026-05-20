МИД Ирана заявил, что возвращение США к войне принесет «еще больше сюрпризов»
США при возобновлении военных действий против Ирана ждет «еще больше сюрпризов».
Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи на своей странице в соцсети Х.
Он отметил, что конгресс США спустя месяцы после начала войны с Ираном признал потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды, в том числе истребителей F-35.
«С учетом усвоенных уроков и полученных знаний возвращение к войне принесет еще больше сюрпризов», — написал Арагчи.
