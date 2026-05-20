Эрдоган: эскалация в регионе вновь акцентировала стратегическую важность отношений между Турцией и ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций при Администрации президента Турции. В ходе беседы затронуты вопросы отношений между Турцией и ЕС, а также региональные и международные события.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает за соблюдение перемирия и обеспечение мира в регионе, а также за скорейшее открытие Ормузского пролива.

Одной из центральных тем переговоров стало укрепление экономической интеграции Турции и ЕС. Президент Эрдоган заявил, что эскалация в регионе вновь акцентировала стратегическую важность отношений между Турцией и ЕС. Глава государства указал на целесообразность участия Анкары в инициативах европейской стратегии безопасности, необходимость обновления Таможенного союза Турции и ЕС, а также на ключевое значение развития всестороннего сотрудничества между Анкарой и Брюсселем.

Источник: Anadolu