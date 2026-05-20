Парламент Казахстана принял закон о Народном совете республики

Депутаты парламента Казахстана на совместном заседании палат приняли конституционный закон о новом высшем конституционном консультативном органе — Народном совете Казахстана.

Закон разработан во исполнение положений новой конституции страны, принятой на республиканском референдуме 15 марта. Документ закрепляет новый институт, направленный на развитие механизмов общественного участия в формировании и реализации государственной политики. Предусмотрено, что Казахстан Халық кеңесі (Народный совет Казахстана) будет состоять из представителей этнокультурных объединений, общественных организаций и маслихатов (местных представительных органов). От каждой из указанных групп будет представлено по 42 члена.

Срок полномочий членов Народного совета составит четыре года. Его председателя будут избирать по предложению президента или по инициативе не менее одной трети от общего числа членов Народного совета. К числу полномочий совета отнесены выработка предложений и рекомендаций по вопросам внутренней политики, участие в законодательном процессе посредством права законодательной инициативы, инициирование предложений о проведении референдума, организация общественных обсуждений и диалоговых площадок, а также участие в общественном контроле. Кроме того, Народный совет наделяется функцией по организации и проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий. После принятия этого закона предлагается признать утратившим силу закон «Об Ассамблее народа Казахстана», что отражает переход к новой модели общественно-государственного взаимодействия.

После принятия парламентом закон о Народном совете Казахстана поступит на подпись президенту республики.

