Путин: отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень

Российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец партнерства.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - отметил российский лидер.

Президент обратил внимание, что в составе российской делегации неслучайно большая часть правительства РФ, руководители бизнеса, представители общественных и образовательных организаций.

Глава государства также напомнил, что 25 лет назад между странами был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. "Фундаментальный межгосударственный документ, являющийся основой для развития сотрудничества по всем направлениям и в полной мере сохраняющий свою актуальность", - добавил Путин.

Источник: ТАСС