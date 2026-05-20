AYNA: В рамках WUF13 перевезено около 70 тыс. пассажиров

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) организовало комфортное, безопасное и бесперебойное транспортное обслуживание гостей и участников форума с использованием автобусов марки Neoplan и электробусов.

Перевозка гостей, прибывающих в Азербайджан для участия в форуме, осуществляется из Международного аэропорта Гейдар Алиев. В рамках WUF13 в общей сложности функционируют 9 хабов, 2 конечные остановки и более 67 промежуточных остановок.

За первые три дня форума - с 17 по 19 мая - между транспортными хабами и местом проведения мероприятия было выполнено 3 260 автобусных рейсов, услугами которых воспользовались 56 858 пассажиров.

С 12 по 19 мая, с начала организации перевозок в рамках форума, между аэропортом, транспортными хабами и местом проведения мероприятия автобусами было выполнено 5 555 рейсов и обеспечена перевозка 68 263 пассажиров. К перевозкам в общей сложности привлечено 180 автобусов.

Отметим, что управление указанными маршрутами и контроль за выполнением транспортных операций круглосуточно осуществляются Мониторинговым центром AYNA. Для осуществления транспортных операций в процесс вовлечено около 1500 сотрудников, включая водителей и управленческий персонал.