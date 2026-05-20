На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
4. Шоссе Сабунчу–Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
5. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
7. Круг "20 Января";
8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
9. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "Гара Гараев".