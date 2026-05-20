Суд принял решение по делу сына основателя Mango, подозреваемого в убийстве отца

Суд Барселоны освободил под залог сына основателя сети Mango Исака Андика - бизнесмена Джонатана Андика, подозреваемого в причастности к смерти отца.

Как сообщает испанское издание La Vanguardia, прокуратура требовала поместить Андика под стражу с возможностью освобождения под залог в размере одного миллиона евро (около 2 млн манатов). Суд поддержал это требование, после чего защита внесла необходимую сумму банковским переводом. После этого Джонатан Андик покинул здание суда в сопровождении адвокатов.

По решению суда он обязан раз в неделю отмечаться в суде - кроме того, у предпринимателя изъяли паспорт и запретили покидать территорию Испании.

Судья указал, что в материалах дела просматриваются признаки возможного умышленного характера действий со стороны Джонатана Андика. Среди вероятных мотивов рассматривается вопрос наследства: следствие предполагает, что сын опасался изменений в завещании отца, который мог передать часть состояния благотворительному фонду. Также в деле упоминаются напряжённые отношения между отцом и сыном и предполагаемая чрезмерная заинтересованность Дж.Андика в деньгах, хотя семья эти утверждения публично отвергает.

Напомним, что основатель Mango Исаак Андик погиб в декабре 2024 года во время прогулки в районе горы Монсеррат в Каталонии. Тогда сообщалось, что бизнесмен сорвался с высоты во время экскурсии вместе с сыном. Изначально произошедшее квалифицировали как несчастный случай, однако позже полиция обнаружила несоответствия в показаниях Джонатана Андика, который был задержан 19 мая.

