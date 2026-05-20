Фуад Гусейнов: 320 тысяч переселенцев обеспечены жильем в рамках госпрограмм

Джамиля Суджадинова16:38 - Сегодня
На четвертый день 13-й сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum 13) в Баку в рамках сессии “Migration and Cities: Safe, Innovative and Sustainable Governance Systems” продолжилось обсуждение вопросов вынужденной миграции, долгосрочного переселения и восстановления территорий в контексте городского развития.

Заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов в своем выступлении подчеркнул, что масштаб и специфика проблемы вынужденного перемещения в Азербайджане напрямую связаны с историей страны и последствиями многолетнего конфликта.

«Чувствительность Азербайджана к проблеме вынужденной миграции и массового перемещения вполне объяснима, ведь наша страна на протяжении последних трех десятилетий активно принимала и обеспечивала одну из крупнейших групп вынужденных переселенцев в мире, которая составляла 10% от общего числа нашего 10-миллионного населения.

За каждым этим показателем стояли реальные человеческие судьбы, жертвы бывшего армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта».

«В рамках двух государственных программ для внутренних переселенцев (ВПЛ) были реализованы различные жилищные проекты: возведено 120 новых современных поселков, благодаря чему 320 000 человек были обеспечены улучшенными жилищными условиями».

«Азербайджанское государство запустило первую в истории Государственную программу “Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики”.

Данная программа предусматривает широкий спектр мероприятий по реконструкции, восстановлению, а также обеспечению поэтапного возвращения и устойчивого расселения почти 700 000 внутренних переселенцев на их родные земли».

Гусейнов отметил, что восстановление охватывает не только инфраструктуру, но и новые модели городского развития:

«Особый упор делается на концепции “умных деревень”, “умных городов” и зеленой экономики.
За очень короткий период времени были утверждены генеральные планы для 91 жилого населенного пункта в 12 районах, включая 11 городов».

Говоря о текущих результатах, он сообщил о процессе возвращения граждан.

«Более 85 000 жителей уже переселены в Карабах и Восточный Зангезур, они проживают в 43 населенных пунктах, включая 9 городов, 3 поселка и 31 село.

Завершая выступление, он выразил уверенность в дальнейшем восстановлении и развитии освобожденных территорий:

«Мы твердо уверены, что Азербайджанское государство… превратит земли, некогда заброшенные и разрушенные, в место процветания и благополучия».

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
