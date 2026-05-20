В Армении не ожидают повальной миграции из страны в случае либерализации визового режима с ЕС

Все разговоры о риске эмиграции граждан Армении в Евросоюз в случае либерализации визового режима с ЕС не имеют под собой оснований, заявила министр внутренних дел республики Арпине Саркисян.

Отметив это, она сослалась на положительную разницу между выехавшими из Армении и въехавшими в нее гражданами по итогам 2024 года.

«В 2016 году запросы на получение убежища в Евросоюзе подали 7795 граждан Армении, а в 2024 году — 5130 граждан Армении, в 2025 году — 3535», — отметила Саркисян.

По словам министра, Армения с каждым днем все ближе подходит к либерализации визового режима с Евросоюзом. При этом Саркисян затруднилась назвать сроки введения этого нового режима, выразив надежду на выполнение необходимых для этого требований Евросоюза в течение двух-трех лет.

