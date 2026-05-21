Верховный лидер Ирана запретил вывоз из страны обогащенного урана

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывоз обогащённого урана за пределы Ирана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что данное решение верховного лидера Исламской республики может "ещё больше огорчить" Дональда Трампа и осложнить переговорный процесс.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова сыграть роль в решении вопроса иранского обогащенного урана таким образом, чтобы это было максимально приемлемо для Ирана.

Президент РФ Владимир Путин заявил 9 мая в беседе с журналистами, что предложение Москвы о вывозе иранского обогащенного урана остается в силе.

