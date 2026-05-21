 В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости | 1news.az | Новости
First News Media19:30 - Сегодня
В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Уважаемый Президент, дорогой Брат.

Выражаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Вашей страны.

Желаю Вам здоровья и счастья, Правительству и народу братской Азербайджанской Республики – дальнейшего развития и процветания".

***

 

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство господин Президент.

Имею честь выразить Вам и дружественному народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.

Отмечая этот знаменательный день вместе с Вами, я высоко ценю дружеские отношения между Египтом и Азербайджаном. В то же время еще раз подтверждаю свою приверженность тесному сотрудничеству с Вами в деле дальнейшего углубления и расширения наших отношений в различных сферах, представляющих взаимный интерес и отвечающих интересам наших дружественных народов.

Уважаемый господин Президент, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана – дальнейшего прогресса и процветания".

***

Президент Чешской Республики Петр Павел направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Позвольте выразить Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Чешская Республика высоко ценит отношения с Азербайджанской Республикой и еще раз подтверждает свою заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества. Мы высоко оцениваем устойчиво развивающиеся отношения между нашими странами в энергетической, промышленной, торговой, инвестиционной, научной и образовательной сферах и уверены, что наше партнерство будет выгодно обеим странам. Мы также высоко ценим важную роль Азербайджана как партнера, вносящего вклад в стабильность и сотрудничество в более обширном регионе.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, успехов, народу Азербайджана – мира и процветания".

***

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником Азербайджанской Республики - Днем независимости.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Очень рад от имени граждан Республики Хорватия и от себя лично выразить Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости, пожелать Вашему народу прогресса и процветания.

Хорватию и Азербайджан связывают многолетние узы сотрудничества и дружбы. Уверен, что деятельность по развитию отношений между нашими дружественными странами и реализации сотрудничества в новых направлениях будет продолжена. Экономический потенциал двух стран может стать стимулом для дальнейшего укрепления нашего сотрудничества

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".

***

Король Марокко Мухаммед VI поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство, дорогой Брат.

С большим удовольствием выражаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, Вашему народу – дальнейшего прогресса и процветания.

Высоко ценю тесные отношения между Королевством Марокко и Азербайджанской Республикой.

Наше сотрудничество укрепляется благодаря нашей решимости углублять его и выстраивать особое партнерство, отвечающее стремлениям граждан наших братских стран".

***

 

Президент Республики Корея Ли Чжэ-мён поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Правительства и народа Республики Корея рад выразить Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Считаю чрезвычайно важным дальнейшее развитие сотрудничества между Кореей и Азербайджаном, основанного на непоколебимой дружбе и глубоком доверии.

Надеюсь, что дружеские отношения между нашими странами будут и дальше укрепляться, а горизонты нашего сотрудничества расширятся благодаря тесному взаимодействию в различных областях.

Ваше превосходительство, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, Азербайджанской Республике - дальнейшего прогресса и процветания, Вашему народу - счастья".

***

Король бельгийцев Филипп направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджана с национальным праздником Азербайджанской Республики – 28 мая – Днем независимости, желаю благополучия и процветания".

***

Король Швеции Карл XVI Густав поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Желаю Вашему превосходительству здоровья, счастья, народу Азербайджана – процветания".

***

Президент Мальты Мириам Спитери Дебоно направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа Мальты передаю Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю 28 Мая – Дня независимости Азербайджанской Республики.

С момента установления дипломатических отношений Мальта и Азербайджан успешно развивают дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и взаимопонимании. Убеждена, что наше двустороннее и многостороннее сотрудничество в предстоящие годы будет укрепляться.

Пользуясь этой возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам".

 

 

 

 

 

