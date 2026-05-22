Самир Поладов: «С ноября 2020 года жертвами минного террора в Азербайджане стали 425 человек»

«Мы также обнаруживали мины в лесных массивах, включая устройства, установленные на деревьях, закладывались и вокруг объектов коммунальной инфраструктуры, включая кабели и колодцы».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил Самир Поладов Заместитель председателя Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) «Постконфликтное восстановление городов: критическая роль гуманитарной деятельности по разминированию», проходящей в рамках шестого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

«Колодцы (кязриз) это древняя подземная ирригационная система, которая существует и по сей день и является довольно уникальной. Во многих районах исторически она служила единственным источником воды для орошения. Поэтому всякий раз, когда восстановительные работы затрагивают подобную инфраструктуру, в первую очередь необходимо провести операции по разминированию для обеспечения безопасного доступа и реставрации», - заметил С.Поладов.

Пр его словам, с момента вспышки войны в 2020 году и до сегодняшнего дня жертвами взрывных устройств стали 425 человек. Из них 73 погибли, а 352 получили тяжелые ранения. Большинство пострадавших — это мирные жители разных возрастных групп. Трагично, что в результате взрывов мин также гибли дети.

«Следует отметить, что количество инцидентов среди гражданского населения снизилось по сравнению с 2020 годом, в основном благодаря нашим общенациональным масштабным программам по просвещению и повышению осведомленности о минной опасности. Тем не менее, к сожалению, подобные случаи все еще время от времени происходят», - сообщил он.