Представитель ANAMA: «Около 11 600 кв. км освобожденных территорий загрязнены взрывоопасными предметами»

«На сегодняшний день, по нашим оценкам, примерно 11 600 квадратных километров земель на этих территориях загрязнены или предположительно загрязнены взрывоопасными предметами».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил Самир Поладов Заместитель председателя Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) «Постконфликтное восстановление городов: критическая роль гуманитарной деятельности по разминированию», проходящей в рамках шестого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По словам С.Поладова, наивысшая концентрация наземных мин зафиксирована вдоль так называемой бывшей линии соприкосновения. Эти районы состоят из различных военных укреплений, защищенных противопехотными и противотанковыми минными поясами. Именно здесь наблюдается самая плотная концентрация мин. Однако это не означает, что угроза ограничивается только данными зонами.

За время оккупации были заминированы и многие другие локации.

«Многие из вас видели эти кадры или сами посещали данные районы. Это типичная картина для освобожденных территорий: масштабные разрушения, разрушенные дома, обрушившаяся инфраструктура и огромные объемы строительного мусора — и все это сопряжено с присутствием наземных мин, мин-ловушек и неразорвавшихся боеприпасов», - отметил он.

Как указал представитель Агентства, некоторые типы мин, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, представлены на этом слайде. Наиболее распространенным типом является тот, что расположен в верхнем левом углу - копия мины ПМН российского производства. В ходе наших повседневных операций мы также сталкиваемся с широким спектром других взрывоопасных боеприпасов.

«В различных районах были обнаружены и мины-ловушки. Эти устройства часто находят в местах, где их меньше всего ожидаешь увидеть — у входов в здания, за дверями, возле окон и в других объектах гражданской инфраструктуры.

После восстановления территориальной целостности Азербайджана в 2023 году мы обезвредили значительное количество мин-ловушек на этих территориях, некоторые примеры которых показаны на данном слайде», - заявил он.

По словам Самира Поладова, кладбища были заминированы самым масштабным образом. К трагическому сожалению, именно в этих местах произошло множество инцидентов с подрывом на минах, особенно сразу после завершения конфликта, когда вынужденные переселенцы возвращались, чтобы навестить могилы родственников, будучи лишенными этой возможности более трех десятков лет. К несчастью, в результате этих взрывов погибли или получили ранения многие мирные граждане.