США разрешили въезд американцев из пораженных Эболой стран через один аэропорт

Власти США разрешили согражданам, возвращающимся из Демократической Республики Конго (ДРК), Уганды и Южного Судана, въезжать на территорию страны только через Вашингтонский аэропорт имени Даллеса.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

"Все граждане США и лица, имеющие право на постоянное проживание в стране, направляющиеся в США из ДРК, Уганды или Южного Судана, <...> должны будут въезжать в страну только через Вашингтонский международный аэропорт имени Даллеса для прохождения усиленного контроля", - отмечается в тексте.

Такое решение принято в целях предотвращения распространения лихорадки Эбола на американской территории.

Ранее самолет компании Air France с пассажиром из ДРК не пустили в США в связи со вспышкой Эболы в этой африканской стране. 18 мая американские власти временно ограничили въезд иностранцев, находившихся в государствах, где зафиксированы случаи заражения этой лихорадкой.