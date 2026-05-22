МИД Кубы назвал «подлым» выдвинутое США обвинение против Рауля Кастро

First News Media10:00 - Сегодня
Глава МИД Кубы Бруно Родригес назвал «подлым» выдвинутое исполняющим обязанности министра юстиции США Тоддом Бланшем обвинение против бывшего президента Кубы Рауля Кастро и других официальных лиц в «заговоре с целью убийства граждан США».

«Революционное правительство самым решительным образом осуждает подлое обвинение, выдвинутое Министерством юстиции США 20 мая и пропагандируемое в течение нескольких недель, против лидера кубинской революции генерала Рауля Кастро Руса», — написал Родригес в социальной сети Х.

По словам главы кубинской дипломатии, это безосновательное обвинение — не что иное, как очередная отчаянная попытка враждебных Кубе сил выстроить фальшивый нарратив, усугубив односторонние принудительные меры, включающие несправедливую и геноцидную энергетическую блокаду и угрозы военного нападения, с целью оправдания жестокого коллективного наказания, применяемого к благородному кубинскому народу.

Родригес подчеркнул, что революционное правительство оказывает Кастро «полную и безоговорочную» поддержку. «Куба вновь подтверждает свою приверженность миру и решимость осуществить неотъемлемое право на законную самооборону, признанное Уставом ООН. Кубинский народ самым сильным и решительным образом вновь заявляет о своей непоколебимой решимости защищать Родину и Социалистическую революцию, а также о своей полной, безоговорочной и неизменной поддержке лидера кубинской революции генерала Рауля Кастро Руса», — добавил он.

Ранее Бланш во время выступления на пресс-конференции в Майами в рамках празднования Дня независимости Кубы объявил, что США предъявили бывшему лидеру Кубы Кастро.

«Сегодня мы обнародуем обвинительное заключение, согласно которому Рауль Кастро и некоторые другие лица обвиняются в заговоре с целью убийства четырех граждан США», — сказал он.

Бланш также сообщил, что 94-летний Кастро, брат Фиделя Кастро, и некоторые другие неназванные им лица обвиняются, в частности, в причастности к уничтожению кубинскими ВВС в 1996 году самолетов гуманитарной организации «Братья по спасению» (Brothers to the Rescue) и в других преступлениях.

Источник: Anadolu

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
