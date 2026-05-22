МИД Кубы назвал «подлым» выдвинутое США обвинение против Рауля Кастро
Глава МИД Кубы Бруно Родригес назвал «подлым» выдвинутое исполняющим обязанности министра юстиции США Тоддом Бланшем обвинение против бывшего президента Кубы Рауля Кастро и других официальных лиц в «заговоре с целью убийства граждан США».
«Революционное правительство самым решительным образом осуждает подлое обвинение, выдвинутое Министерством юстиции США 20 мая и пропагандируемое в течение нескольких недель, против лидера кубинской революции генерала Рауля Кастро Руса», — написал Родригес в социальной сети Х.
По словам главы кубинской дипломатии, это безосновательное обвинение — не что иное, как очередная отчаянная попытка враждебных Кубе сил выстроить фальшивый нарратив, усугубив односторонние принудительные меры, включающие несправедливую и геноцидную энергетическую блокаду и угрозы военного нападения, с целью оправдания жестокого коллективного наказания, применяемого к благородному кубинскому народу.
Родригес подчеркнул, что революционное правительство оказывает Кастро «полную и безоговорочную» поддержку. «Куба вновь подтверждает свою приверженность миру и решимость осуществить неотъемлемое право на законную самооборону, признанное Уставом ООН. Кубинский народ самым сильным и решительным образом вновь заявляет о своей непоколебимой решимости защищать Родину и Социалистическую революцию, а также о своей полной, безоговорочной и неизменной поддержке лидера кубинской революции генерала Рауля Кастро Руса», — добавил он.
Ранее Бланш во время выступления на пресс-конференции в Майами в рамках празднования Дня независимости Кубы объявил, что США предъявили бывшему лидеру Кубы Кастро.
«Сегодня мы обнародуем обвинительное заключение, согласно которому Рауль Кастро и некоторые другие лица обвиняются в заговоре с целью убийства четырех граждан США», — сказал он.
Бланш также сообщил, что 94-летний Кастро, брат Фиделя Кастро, и некоторые другие неназванные им лица обвиняются, в частности, в причастности к уничтожению кубинскими ВВС в 1996 году самолетов гуманитарной организации «Братья по спасению» (Brothers to the Rescue) и в других преступлениях.
Источник: Anadolu