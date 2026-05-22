Самир Поладов на WUF13: «Большинство минных инцидентов происходят далеко за пределами бывшей линии соприкосновения»

«Полученные нами от противоположной стороны формуляры минных полей указывают только на мины, заложенные вдоль бывшей линии соприкосновения. Однако из 260 зафиксированных инцидентов лишь 101 произошел в пределах этой бывшей линии соприкосновения. Все остальные случаи имели место далеко за ее пределами, что свидетельствует о хаотичном характере минирования».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил Самир Поладов Заместитель председателя Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) «Постконфликтное восстановление городов: критическая роль гуманитарной деятельности по разминированию», проходящей в рамках шестого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, точное местонахождение многих из этих минных полей остается неизвестным, а какие-либо записи или карты для данных загрязненных территорий отсутствуют.

На карте справа вы можете видеть участки в Карабахе, очищенные к настоящему времени. Различные цвета обозначают различных операторов, задействованных в процессе разминирования.

«На изображениях внизу видны желтые маркеры. Они устанавливаются в каждом месте, где была обнаружена наземная мина. Как вы можете заметить, плотность минирования чрезвычайно высока.

ANAMA является ведущим ведомством, курирующим операции по разминированию в Азербайджане. Мы осуществляем надзор, координацию и контроль всей деятельности по разминированию в стране, включая обеспечение и контроль качества проводимых операций»,- отметил С.Поладов.

Как указал он, в то же время в процессе разминирования активно участвуют и другие ведомства, включая Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственную пограничную службу.

Их личный состав прошел подготовку у международных экспертов в соответствии с международными стандартами гуманитарной деятельности по разминированию.

«Кроме того, в деятельности по разминированию в стране задействованы одно национальное НПО и несколько коммерческих компаний.

Нашей ежегодной целью является очистка 65 000 гектаров высокоприоритетных земель для поддержки усилий по реконструкции и восстановлению.

Другой важнейшей частью нашей работы является повышение осведомленности общественности об опасностях, связанных с наземными минами и неразорвавшимися остатками войны. Мы осуществляем это как через школьные программы для детей, так и посредством прямого взаимодействия с общинами, возвращающимися на освобожденные территории. Наши группы по просвещению проводят информационные сессии, чтобы жители четко понимали, как безопасно вести себя в этих районах», - отметил он.

По словам С.Поладова, в настоящее время мы также ведем установку ограждений вокруг подтвержденных заминированных участков. Большая часть этих работ уже завершена, на некоторых локациях установка продолжается.

Цель этих заграждений — создание физического барьера, препятствующего проникновению мирных жителей и скота в опасные зоны. Вдоль ограждений через определенные промежутки установлены предупреждающие знаки для обеспечения максимальной видимости и информированности.

«Общая протяженность этих ограждений превышает 550 километров, охватывая миноопасные зоны, ширина которых в некоторых местах достигает пяти-шести километров.

Вся деятельность по разминированию в Азербайджане осуществляется в поддержку государственной программы реконструкции и восстановления, направленной на обеспечение безопасного и добровольного возвращения бывших вынужденных переселенцев.

Каждый проект по очистке земель привязан к конкретной инициативе по реконструкции и координируется с профильным государственным ведомством, ответственным за данное направление.

Мы хотели продемонстрировать лишь несколько примеров результатов нашей работы, хотя показать можно было бы гораздо больше.

Центры городов уже очищены от мин, и сейчас там ведутся восстановительные работы. Многочисленные села в различных районах были разминированы в соответствии с международными стандартами и официально переданы под дальнейшее развитие», - указал он.

Как отметил представитель ANAMA, сегодня на некоторых из этих территорий уже живут и работают люди.

В Карабахском регионе построены и функционируют три международных аэропорта. Также проложены железные и автомобильные дороги, создана другая важнейшая инфраструктура — и все это на участках, которые предварительно были очищены ANAMA и другими группами разминирования, после чего безопасно переданы под строительство.

Безусловно, это долгосрочный национальный вызов. Мы понимаем, что очистка территорий Азербайджана от мин потребует значительного времени и устойчивых усилий.