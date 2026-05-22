AZAL возобновил рейсы по маршруту Баку - Нахчыван - Баку

Авиакомпания AZAL возобновила выполнение рейсов по маршруту Баку - Нахчыван - Баку, которые ранее были временно приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили в пресс-службе AZAL, несмотря на сохраняющуюся в регионе нестабильную погоду, она не представляет угрозы для выполнения полётов для компании. В связи с этим авиарейсы по данному направлению продолжают выполняться в штатном режиме.

В AZAL подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а для обеспечения безопасности пассажиров принимаются все необходимые меры. Также отмечается, что в случае каких-либо изменений в расписании пассажиры будут своевременно информированы в установленном порядке.