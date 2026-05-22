В Конгрессе США отложили голосование по резолюции против войны с Ираном

Рассмотрение резолюции, обязывающей президента США Дональд Трамп прекратить военные действия против Ирана, перенесено на июнь.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, руководство Республиканской партии в Палате представителей отказалось выносить документ на голосование после того, как стало ясно, что у партии недостаточно голосов для его блокировки.

Лидер республиканцев в Палате представителей Стив Скализ заявил, что перенос связан с необходимостью дождаться отсутствующих законодателей. В свою очередь, спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался комментировать ситуацию.

Демократы раскритиковали решение республиканцев. Лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис и другие представители партии заявили, что отмена голосования свидетельствует о «трусости» республиканцев.

Как отмечает AP, республиканцы в Сенате также пытаются собрать достаточное число голосов для отклонения еще одной резолюции, ограничивающей военные полномочия президента. Ранее Сенат с восьмой попытки одобрил документ, который обязывает Трампа согласовывать любые военные действия с Конгрессом. За инициативу проголосовали 50 сенаторов, против — 47.